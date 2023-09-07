Общество

Обладательница титула «Миссис Псков 2022» приняла участие в титульной фотосессии

Обладательница титулов «Миссис Псков 2022» и «Миссис Королевский выбор 2023» конкурса «Миссис Россия» Кристина Гончарова приняла участие в титульной фотосессии для нового сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Немного бэк-фотографий публикуем сегодня. Официальные фото разместим немного позже», – рассказали организаторы.

Тем временем прием заявок на участие в кастинге нового сезона фестиваля «Миссис Псков 2023» продолжается. Для участия в фестивале организаторы приглашают замужних и разведенных женщин возрасте от 25 до 50 лет.