Общество

РЖД возобновили продажи билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток

Российские железные дороги (РЖД) объявили о возобновлении продаж билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток.

«Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени», – сообщила пресс-служба компании.

Ограничения были связаны с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа. Глубину продаж восстанавливали поэтапно, пишет FlashNord.