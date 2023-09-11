Общество

Домашнего чёрного аиста искали в Острове

Чёрный аист улетел из частного дома в Острове, на следующий день птицу нашли. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александра Ефимова / «ВКонтакте»

«Улетел чёрный аист из частного дома на улице Калинина. Аист был на свободном выгуле, крылья не подрезаны, на природе он не выживет. Так как был подобран около гнезда совсем маленьким, левая нога была травмирована. Сейчас ему 4 года, еду добывать не сможет, привык к кормлению. Он не боится кошек и собак, так как вырос с ними. Может приземлиться к тем, у кого есть куры», - говорилось в публикации.

На следующий день в комментариях появилась информация, что аист нашелся.