Общество

Правительство смягчило требования к медицинским госзаказам

Правительство разрешило госзаказчикам объединять лоты по медизделиям. Уточняется, что до соответствующего постановления правительства открывать конкурсы на разные виды медизделий в рамках одного лота не разрешалось. Инициатором отмены ограничения выступила Москва.

Также теперь госзаказчики смогут открывать конкурс одновременно на несколько видов изделий при закупках расходных материалов и при объявлении офсетных контрактов (заключаемых на условии локализации производства изделий в РФ).

В правительстве заявили, что смягчение требований к госзаказам позволит «снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медучреждения», пишет «Коммерсантъ».