Общество

В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований

Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные ограничения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.

«Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук, это простая и действенная мера личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.