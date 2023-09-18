Общество

В Псковской области стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс-2023»

Соревнования отборочного этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовали в Острове на базе многопрофильного колледжа 18 сентября. В соревнованиях из Псковской области принимают участие 20 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Движение "Абилимпикс" ежегодно охватывает все большее количество участников. В этом году свыше 21 000 человек из 89 субъектов Российской Федерации приняло участие в региональных чемпионатах. Движение позволяет реализовать себя более чем в 196 профессиях. Участие в чемпионатах помогает людям с инвалидностью обрести уверенность в своих силах, продемонстрировать и оценить собственные возможности, найти призвание», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — это эффективная модель комплексной реабилитации и важнейший инструмент формирования единого образовательного пространства, его доступности для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат открывает возможности личного самосовершенствования и роста профессионального мастерства, перспективы успешного трудоустройства и других форм профессиональной занятости. В этом году чемпионат пройдет под девизом «Возможности без границ!».

«Финалисты отборочного этапа приедут на национальный чемпионат "Абилимпикс", который пройдёт с 20 по 23 октября. Мы ждем делегации всех субъектов Российской Федерации на национальном чемпионате, вне зависимости от того, выйдут они в финал или нет, чтобы они поддержали всех других участников чемпионата», — прокомментировала руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева.

Псковская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2016 года. В 2023 году в региональном чемпионате «Абилимпикс», который прошел в апреле, приняли участие 157 человек, которые соревновались по 21 компетенциям на 22 площадках региона. По итогам регионального чемпионата определены 20 победителей, которые будут представлять Псковскую область на национальном чемпионате 2023 года.

«Чемпионат конкурса "Абилимпикс" — одно из значимых событий в нашей стране и регионе. Это масштабное мероприятие направлено на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Его цель — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии», — подчеркнул заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

В этом году участники из Псковской области соревнуются в 14 компетенциях из 47, в том числе в категории «Школьники» — 8, «Студенты» — 11, «Специалисты» — 1. Больше всего участников зарегистрировано в компетенциях: «Бисероплетение», «Администрирование баз данных», «Поварское дело».

«Все наши участники ответственно отнеслись к подготовке к отборочным соревнованиям, готовы участвовать и побеждать!», — заявила руководитель регионального центра «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Соревнования в очно-дистанционном формате в Псковской области завершатся 29 сентября. Итоги национального чемпионата «Абилимпикс» 2023 года будут подведены по окончанию очного этапа в конце октября в Москве.

Финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве с 20 по 23 октября 2023 года по 49 основным компетенциям, из них 28 компетенций размещены на основной площадке проведения соревнований в выставочном центре «Гостиный двор» и 21 компетенция — на 6 дополнительных площадках на базе столичных колледжей.