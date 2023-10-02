Общество

Международный патриотический форум «Мы помним» стартовал в Пскове в третий раз

В Пскове стартовал третий Международный патриотический форум «Мы помним». Торжественная церемония открытия прошла в понедельник, 2 октября, в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

От имени губернатора Псковской области к участникам форума — общественникам, представителям молодежных и патриотических организаций и объединений обратилась его первый заместитель Вера Емельянова, которая зачитала приветственный адрес главы региона.

«Патриотическое воспитание всегда было, есть и будет одним из важных элементов становления и развития личности каждого молодого человека. Вы многое делаете для сбережения нашей исторической памяти, для воспитания молодежи на примерах патриотизма и гражданственности. Рад, что в форуме принимает участие делегация из Республики Беларусь. Проведение совместных мероприятий является важнейшим направлением деятельности Союзного государства. Здесь вы сможете обменяться успешными практиками реализации региональных и международных проектов в сфере патриотического воспитания, разработать новые идеи совместных инициатив», — значится в обращении губернатора.

Участников форума приветствовали и представители белорусской делегации. Так, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Роман Бондарук напомнил участникам о дружбе между Россией и Белоруссией и отметил большой потенциал в развитии двусторонних отношений: «Молодежные организации наших стран связывают ряд соглашений, совместных проектов и общность нравственных ценностей молодежи. Нас объединяет память о подвиге павших и живых, известных и безымянных солдат Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков. Это то, что заложено в генах наших граждан. Патриотическое воспитание молодежи в наших странах всегда являлось одной из важнейших задач государства. Дни форума будут не только насыщенными, но и востребованными для участников. Убежден, мероприятие объединит молодежь Белоруссии и России, внесет свой вклад в изучение нашего уникального исторического наследия, будет содействовать сохранению его памяти и создаст условия для дальнейшего сотрудничества наших стран».

Форум «Мы помним» в этом году пройдет по двум основным направлениям. Первое — для специалистов в сфере патриотического воспитания молодежи. Его участниками стали руководители патриотических, поисковых, военно-спортивных, военно-патриотических клубов, объединений, центров патриотического воспитания, начальники местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Псковской области, специалисты молодежных центров, работающие в сфере патриотического воспитания, а также педагоги патриотических объединений из Псковской области и Республики Беларусь.

Второе направление представляют сами молодые патриоты в возрасте от 18 до 35 лет, участники молодежных общественных объединений и организаций, патриотических клубов и поисковых отрядов и объединений из Псковской области и Республики Беларусь.

Форум продлится 3 дня. В программе пленарная сессия по актуальным проблемам патриотического воспитания, лекции по кибербезопасности, тренинги, панельные дискуссии, выставки патриотических клубов, работа интерактивных площадок и многое другое. Участники мероприятия примут участие в разработке дорожной карты по патриотическому воспитанию молодежи Псковской области и международному сотрудничеству с Республикой Беларусь в сфере патриотического воспитания на 2024 год. В рамках форума также будут награждены победители конкурса «Лучший специалист в сфере патриотического воспитания» и «Лучший военно-патриотический клуб Псковской области».

Форум уже третий год становится востребованной площадкой для диалога представителей органов власти и общественных организаций, участников поискового и добровольческих движений. Мероприятие организовано при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».