Общество

Минсельхоз поддержал законопроект о фермерской продукции

Минсельхоз поддержал законопроект, закрепляющий понятие «фермерская продукция». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве отметили, что принятие такого закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и содействовать реализации фермерской продукции в торговых сетях.

«Кроме того, потребители теперь смогут быть уверены в том, что продукция, на упаковке которой указано, что она фермерская, действительно произведена малым агробизнесом», — подчеркнули там.

В законопроекте также планируется закрепить единые требования и правила работы агрегаторов фермерской продукции. Устанавливать их должно правительство, а утверждать порядок заключения соглашения и его формы — региональные власти. Об этом говорится в проекте положительного отзыва кабмина на документ.

Реализация меры должна положительно отразиться на фермерах, считает член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров компании «Берега» Юрий Коробов. И у большего числа людей буде возможность приобретать фермерскую — качественную продукцию.

По его мнению, в будущем фермерство сможет простимулировать крупный бизнес — пересмотреть критерии качества товаров.