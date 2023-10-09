Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Бесплатный сыр только в мышеловке

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о производстве сыра.

Сыр — это не только бутерброд с утра. Это целая книга, которую хочется открыть и никогда не закрывать. В этом уверены гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и сыровар в третьем поколении, главный технолог Ставрос Тремпелис. Сегодня в студии они расскажут о производстве сыров по греческим рецептам из молока псковских коров, о мастер-классах и гастрономических путешествиях.

Как идет процесс выбора коров для производства сыров? Удается ли работать по греческим канонам на Псковской земле? В чем уникальность греческого сыра? Как удается сохранить его качество и вкус без ГМО? Где можно купить продукцию сыроварни «Тремпелис»? Об этом и многом другом - в эфире.