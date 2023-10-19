Общество

Конференция в честь 100-летия городского общества краеведения пройдет в Великих Луках

До 3 ноября продолжается прием заявок для участия в научно-практической конференции «Краеведение - это всегда краелюбие», посвященной 100-летию Великолукского общества краеведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Афиша: Великолукское городское краеведческое общество

Конференция состоится 16 ноября в Библиотеке имени М. И. Семевского в городе Великие Луки.

Мероприятие проходит при поддержке общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского, комитета культуры администрации города Великие Луки.