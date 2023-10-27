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Общество

Безаварийных поездок пожелал псковским автомобилистам Александр Котов

29.10.2023 11:00|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона с Днем автомобилиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В современном мире транспорт является участником любой логистической цепочки – абсолютно все сферы нашей жизни так или иначе связаны с пассажирскими и грузовыми перевозками. Этот труд очень нужен и востребован обществом. Без эффективной работы транспортного сектора невозможно устойчивое развитие территорий, совершенствование любого бизнеса, комфортная повседневная жизнь граждан», - отметил Александр Котов.

«В Псковской области повышению качества и безопасности пассажирских перевозок уделяется особое внимание – благодаря совместным усилиям региональной власти и коллективов автотранспортных предприятий обновляется подвижной состав, проводится реконструкция инфраструктуры, расширяется маршрутная сеть, внедряются цифровые технологии», - продолжил он.

Спикер регионального парламента пожелал псковским автомобилистам безаварийных поездок, удачи и благополучия.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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