Общество

Передовые технологии: как «Велрыбпром» стерилизует свою продукцию

ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» располагает высокотехнологичным оборудованием от ведущих отечественных и европейских производителей. К примеру, цех стерилизации оснащён новейшими автоклавами с автоматизированной системой САУСТ. Псковская Лента Новостей узнала подробнее о современной технологии, которая применяется на производстве.

Настройка автоклавов производилась при помощи специализированного оборудования датской фирмы ELLAB. Сам способ стерилизации на данный момент является передовым, метод орошения позволяет производить наиболее мягкую и точную обработку продукции. «Этот тип стерилизации является одним из самых экономных, при котором минимизированы расходы воды, пара и воздуха», - рассказали в ООО «Велрыбпром».

В компании уточнили, что ведение процесса стерилизации снабжено различными аварийными датчиками. Это позволяет сотрудникам контролировать процесс, находясь на небольшом удалении от автоклава.

Протоколы автоклавов хранятся положенное время в электронном виде на сервере в лаборатории, подтверждая качество процесса на всём сроке годности.