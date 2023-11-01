Общество

Релоканты числятся почти в 60% компаний СЗФО

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей и выяснила, как и чем они платят релокантам зарплату, а также какие планы есть у компаний относительно зарплат работников, которые трудятся за пределами РФ.

Исследование среди представителей крупного и малого бизнеса показало, что у 59% опрошенных работодателей в штате есть сотрудники, работающие вне РФ. Чаще всего это ИТ (25%), строительство и недвижимость (13%), СМИ\маркетинг (8%), ретейл (7%), финансовый сектор (4%), энергетика (4%), добывающая отрасль (4%), электроника и приборостроение (3%).

В 55% случаев численность таких сотрудников-релокантов составляет от 5 до 10% от общей численности. У каждой десятой (10%) компании таких заграничных удаленщиков набралось до 25% от штата. У каждого пятого бизнеса (19%) – до 50% от всего объема сотрудников. И у 14% компаний за границей трудится больше половины компании.

География распространения релокантов разнообразна: у 40% сотрудники остановились на СНГ, у 27% - уехали в страны Ближнего Востока (включая Турцию, ОАЭ), 13% - в ЕС, 8% - в Азию 3% - в Канаду и США, остальные затруднились ответить.

Относительно выплаты зарплат: каждая третья (33%) компания выплачивает зарплаты сотрудникам, работающим вне РФ, в рублях. Еще треть (31%) – в валюте страны проживания сотрудника, 18% - в долларах США, еще 11% - радуют сотрудников зарплатами частично в рублях и частично в другой валюте (в зависимости от конкретного сотрудника), 4% - в евро.

При этом 55% работников-релокантов, получающих зарплату полностью или частично в рублях, в течение последних месяцев просили изменить валюту выплаты. Еще треть (30%) пока не изъявляли желания изменить формат выплаты. Остальные компании затруднились ответить.

Между тем в 63% компаний в ходе опроса заявили, что их сотрудники-релоканты просят провести индексацию зарплат причем в ближайшее время. Еще треть (30%) готовы ждать повышения в 2024 году. Остальные не смогли ответить.

Компании поделились и планами относительно выплаты зарплат сотрудникам-релокантам. Так, 23% пока никак практику выплаты менять не будут. Еще столько же заявили, что проведут плановую индексацию в этом году, но без изменений валюты выплаты. В 5% компаний хотят перевести все выплаты из другой валюты в рубли. Важно и про ценности: 5% компаний готовы перевести зарплату ценных для них релокантов из рублей в иную валюту, удобную для работников. Столько же готовы пойти на такие меры, но только по запросу от сотрудников.