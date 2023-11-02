Общество

Делегация из Пскова посетила финальное шоу конкурса красоты в Петербурге. ФОТО

Делегация из Пскова приняла участие в качестве почетных гостей на финальном шоу конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область-2023», который в 14-й раз проходил в городе на Неве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты в Псковской области.

Фото здесь и далее: организаторы конкурса красоты в Псковской области

Яркое и эффектное шоу на сцене одного из лучших залов Северной столицы увидели директор проектов «Мисс и Миссис Псков» Николай Королев, Grandma Planet Universe-2020 Светлана Шумейко, Миссис Псков-2021, Мисс зрительских симпатий «Миссис Россия-2022» Наталья Мерелайне, Мисс Псков-2021, полуфиналистка национального конкурса «Мисс Россия» Дарья Холмова, Мисс «Русская краса-2022» Карина Емельянова.

Организатор конкурса красоты в Санкт-Петербурге - федерация «Миссис Санкт-Петербург».

Псковская делегация выразила благодарность за приглашение президенту федерации «Миссис Санкт-Петербург» Наталье Роговой.