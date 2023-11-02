Общество

Российским компаниям добавят преференций при госзакупках

Действующий принцип «третий лишний» запрещает зарубежной компании участвовать в торгах при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции (это правило действует в отношении отдельных видов товаров, определяемых правительством). Комитет Госдумы по экономической политике совместно с Минфином предлагает усовершенствовать норму, заменив ее на более радикальную «второй лишний». Предлагаемая депутатами новация означает, что даже единственный российский участник станет победителем конкурса, если в нем решили поучаствовать иностранцы, а россиян больше не оказалось. Законопроект будет внесен до конца года в Государственную Думу.

В Совфеде также считают, что необходимо стимулировать развитие отечественных предприятий, которые выпускают пользующуюся спросом у населения и компаний продукцию в рамках импортозамещения, попутно осторожно сокращая объемы параллельного импорта в сферах, где мы способны конкурировать. Там, где мы пока еще не преуспели, параллельный импорт следует оставить, считает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политики Иван Абрамов.

Параллельный импорт — это упрощенный процесс ввоза в страну товаров без учета мнения правообладателя, который продал свою продукцию в третьей стране. В этом случае он не имеет права регулировать процесс. Такая схема насыщения рынка нужными товарами в сложный санкционный период помогла стабилизировать ситуацию на российских прилавках. Однако сегодня механизм не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

На выездном совещании в Томске 31 октября он заявил, говоря конкретно о ситуации в Сибири, что инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. «По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета», — цитирует Патрушева РИА Новости.

В результате «отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок», — уточнил секретарь Совбеза.

Использование механизма следует ограничить в сферах, которые Россия смогла закрыть собственным производством и в которых имеются перспективы для дальнейшего роста, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Если в России есть какие-то стартовые, начальные производства аналогичных товаров и продукции, мы должны, конечно, приостановить импорт, чтобы дать возможность нашим производителям спокойно занять эти ниши и развиваться, двигать экономику вперед, создавать рабочие места», — пояснил эксперт свою точку зрения «Парламентской газете».

Вместе с тем он не поддерживает полный запрет параллельного импорта, «потому что это позволяет решать вопросы поставок определенных товаров и услуг». Причем касается это не только потребительского рынка, но и корпоративного сектора, включая приборы, станки, то есть то, что наша страна пока сама не производит. «Вместе с тем какие-то ограничения для параллельного импорта, конечно, уже вводить надо», — уточнил Беляев.

По его мнению, импортозамещение в критических отраслях, где страна может преуспеть, помимо экономического интереса, связано еще и с вопросом нацбезопасности.

При этом главное — не переусердствовать, памятуя о том, что новая схема ввоза товаров через третьи руки дала возможность нивелировать все риски, связанные с уходом иностранных компаний, прописанных в странах, которые ввели против нас санкции, напомнил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«Понятно, что зачастую дешевле и проще привезти уже готовую продукцию, массово изготовленную на весь мир. Но ситуация потихоньку стабилизируется, в стране открываются новые производства по выпуску тех же автомобилей. Сегодня нужно создавать условия, которые будут выгодны для инвесторов и для государства», — отметил сенатор.

Между тем кризис показал, что во всех сегментах реального сектора необходимо иметь своих товаропроизводителей. В тех сферах, где такие присутствовали, напомнил Иван Абрамов, «после ухода иностранных конкурентов они резко рванули вперед и стали развиваться». «А там, где не было, товары резко заместились с европейских фирм, скажем, на китайские», — напомнил парламентарий.

При этом не нужно забывать об интересах потребителей, уверен сенатор, и сделать так, чтобы наши компании не задирали цены из-за отсутствия конкурентов. «Это всегда должен быть баланс, который необходимо мониторить Правительству, Минэкономразвития и таможенным органам. Все должны своевременно предоставлять информацию, на основе которой нужно принимать решения — чтобы и рынок не оставить без нужных товаров, а с другой стороны, создавать условия для развития собственных производств», — резюмировал Абрамов.

В том числе следует совершенствовать закон о госзакупках. Здесь целесообразно было бы ввести режим «второй лишний» вместо действующего «третий лишний», который запрещает зарубежной компании участвовать в торгах при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции (это правило действует в отношении отдельных видов товаров, определяемых Правительством). Соответствующие поправки в контрактную систему уже готовит комитет Госдумы по экономической политике совместно с Минфином. Как пояснил нашему изданию глава комитета Максим Топилин, предлагаемое нововведение позволит победить даже единственному российскому участнику торгов, если в них, кроме него, заявились только иностранцы.

Напомним, что сегодня в стране действует национальный режим, запрещающий или ограничивающий закупку некоторых товаров, которые производят за границей, а также работ и услуг, которые оказывают иностранные граждане. С помощью нацрежима государство поддерживает отечественных производителей

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