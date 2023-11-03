Общество

Сергей Вострецов: Российская духовность отличает нас от жителей других стран

Представители объединения профсоюзов России СОЦПРОФ приняли участие в съезде Ассамблеи народов России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Видео: Сергей Вострецов / Telegram

Итоги первого года работы Ассамблеи народов России подвели делегаты организации, прибывшие в Москву на первый съезд практически со всех регионов Российской Федерации. Участниками съезда стали 109 делегатов из 71 субъекта Российской Федерации.

Открыл съезд председатель Ассамблеи народов России руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимир Васильев. С докладом по итогам года перед собравшимися выступил генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович.

Делегаты съезда единодушно одобрили изменения и дополнения в устав организации, определили количественный состав совета и президиума Ассамблеи народов России, избрали новых членов в руководящие органы ассамблеи, определили порядок приёма в члены организации и исключения из ее рядов, утвердили положение о членстве.

Единогласно положительно решили делегаты и вопрос о реорганизации общероссийской общественно-государственной организации путём присоединения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», которая существует с 1998 года.

«Фактически организация получила новое дыхание, сейчас это особенно важно, когда во всем мире идет нестабильность и пытаются играть на религиозных и национальных чувствах. Россия всегда отличалась от всего мира не просто своей толерантностью, а своим российским духом. Эта российская духовность, которая объединяет всех россиян, независимо от вероисповедания, наций, отличает нас от всех жителей других стран», - выразил мнение Сергей Вострецов.