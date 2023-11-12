Общество

Россиян предупредили об опасности наушников

При постоянном прослушивании музыки в наушниках может возникнуть повреждение волокон слуховых нервов, предупредил терапевт Иван Ромасов.

Ромасов объяснил, что изначально человек может не знать о проблемах со здоровьем, так как на первых порах может разобрать слова собеседника в спокойной и тихой обстановке. Однако, если воспринимать речь собеседника становится все сложнее и приходится все время переспрашивать, проблема становится очевидной.

У мужчин нарушение слуха происходит в два раза чаще, чем у женщин, продолжил Ромасов. Также риск плохо слышать из-за наушников увеличивается с возрастом, пишет «Лента.ру».

По словам врача, самыми безопасными считаются полноразмерные наушники с пассивным шумопоглощением. «Относительно безопасны и наушники-вкладыши, но в них музыку нужно слушать негромко. В таких наушниках звук идет не напрямую, а отражается от стенок слухового канала», — прокомментировал терапевт.

Напоследок он обратил внимание, что нужно быть аккуратными с магнитными микронаушниками и с внутриканальными наушниками, звук из которых воздействует напрямую на барабанную перепонку. Их использование дольше двух часов может стать причиной травмы барабанной перепонки, предупредил Ромасов.