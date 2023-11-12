Общество

Установлено время, за которое мозг восстанавливается после алкоголизма

Ученые из Стэнфордского университета (США) установили, что после прекращения запоев мозгу требуется семь месяцев на восстановление. У алкоголиков наблюдаются нарушения высших когнитивных функций из-за истончения участков коры головного мозга. Ранее исследования показали, что некоторые части мозга могут восстанавливаться после прекращения употребления алкоголя, однако сколько на это нужно времени, неизвестно.

Авторы анализировали МРТ-снимки 40 людей с алкоголизмом, проходивших лечение. Сканирование мозга проводили спустя одну неделю, месяц и 7,3 месяца после отказа от спиртного, пишет «Газета.ру».

Наиболее выраженное восстановление коры у людей с алкоголизмом наблюдалось после 7,3 месяца со дня отказа от спиртного. По прошествии этого времени в 24 из 34 случаев мозг пришел в норму. Наиболее интенсивно восстановление проходило в промежутке между первой неделей и первым месяцем отказа от алкоголя, затем процесс замедлялся. У людей с повышенным кровяным давлением или уровнем холестерина, а также у курильщиков процесс был в принципе медленнее.