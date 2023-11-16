Общество

В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими

С пятью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Простились с нашими военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции: лейтенантом Владиславом Макаровым, младшим сержантом Аленом Гринцевичем, младшим сержантом Юрием Трофимовым, рядовым Константином Карповским, рядовым Николаем Сумбаевым. Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», - отметил губернатор.