Общество

День педиатра отмечают 20 ноября

День педиатра отмечают 20 ноября. Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка. Этот документ, принятие которого стало логическим продолжением принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека, провозглашал основные принципы защиты детства. Дальнейшее документальное международное правовое развитие в области защиты прав детей произошло тридцать лет спустя, в 1989 году, когда ООН в дополнение к уже действующим нормативным актам приняла Конвенцию о правах ребёнка, пишет calend.ru.

Следуя рекомендациям ООН, большинство стран-участниц этой организации учредили у себя празднование Всемирного дня ребёнка, приурочив его ко дню принятия ООН Декларации прав ребёнка. Этот праздник, направленный на обеспечение благополучия детей во всём мире, во многих странах стал отмечаться одновременно с Днём педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встаёт на стражу здоровья ребёнка первой. Именно поэтому оба праздника и идут рука об руку во многих государствах мира.