Общество

CULT твоей красоты

Салон красоты CULT beauty space открылся в Пскове в начале ноября, чтобы уверенно занять пустующую в городе нишу премиум-сегмента. Чем именно новый салон красоты планирует покорить псковичек и почему именно «культ твоей красоты», узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тихий люкс

История CULT началась с безликого коммерческого помещения на улице Народной. Планировка помещения, его техническое оснащение системами кондиционирования и вентиляции, видеонаблюдения и пожарной безопасности – все это создавалось под потребности именно салона красоты. Пространство оформляли так, чтобы каждому мастеру хватало места, а клиентам не приходилось «бочком» пробираться к своему креслу.

Дизайном помещения занималась основательница и директор салона Юлия Корчагина. Она никогда не была причастна ни к дизайну, ни к бьюти-индустрии, но, являясь сама клиентом, мечтала, каким могло бы быть её идеальное место «женской силы».

«Каждый уголочек продуман, в первую очередь, с позиции клиента. Хотелось создать ощущение такого "тихого люкса", когда понятно, что в ремонте использованы дорогие и качественные материалы, но глаза не режет от хрусталя и вензелей», – рассказала Юлия.

Мебель для салона сделана на заказ у псковских производителей, а оборудование закуплено у проверенных российских поставщиков и относится к премиум или же медицинскому сегменту. То же касается и материалов, используемых в работе, как в косметологии, так и в парикмахерском зале. Добавляет комфорта наличие кондиционеров и умных колонок «Алиса» в каждом отдельном кабинете.

Полный спектр услуг

Салон предлагает полный спектр услуг по уходу за волосами, ногтями, лицом и телом.

Мастера CULT обладают высокой квалификацией и постоянно совершенствуют свои навыки, чтобы предлагать клиентам самые современные и эффективные процедуры. Опыт мастеров позволяет им подобрать для каждого гостя индивидуальный образ, который подчеркнет вашу уникальность. А салон обеспечивает их премиальными материалами и оборудованием.

«Я считаю, что мастер не должен волноваться о наличии у него материалов для работы, об исправности оборудования. Это творческая сфера деятельности и моя задача – заботиться о мастерах, а их задача – предоставить качественную услугу и отпустить довольного клиента», – поделилась Юлия Корчагина.

Особое внимание в салоне уделяют качественному сервису и безопасности оказываемых услуг. Для этого выделена целая зона дезинфекции, где подлежащие стерилизации инструменты проходят все необходимые этапы очистки, в соответствии с нормами СанПиН.

Для мужчин в салоне также существует отдельный спектр услуг. Так, любой пскович может записаться на стрижку, мужской маникюр и педикюр, а также на уход за бородой на аппарате газожидкостного пилинга.

Одной из особенностей CULT является организованное детское пространство, благодаря которому женщины могут прийти в салон вместе с ребенком. Единственным ограничением является возраст – комфортным считается возраст от четырех лет, чтобы ребенок мог себя занять и спокойно проводить время в игровой зоне, пока мама занята собой.

«Бизнес, где "человек-человек" — это всегда больше, чем бизнес. Здесь невозможно угодить всем, предугадать каждое желание клиента. Но можно показать себя и свое отношение, к тому, что ты делаешь. Можно быть открытым. И вот мы открылись наконец», – добавила основательница салона.

CULT beauty space обещает клиентам премиум-качество услуг и сервиса вместе с «человеческим» отношением не только для клиентов, но и для сотрудников. Материалы и оборудование фирм с мировым именем, опытные мастера и современный дизайн интерьера не оставят равнодушными и принесут множество позитива в жизнь жительниц Пскова.

«От встречи до получения желаемых услуг. Столько всего здесь может найти каждая девушка для себя: маникюр, педикюр, массаж, косметология, колористы. И главное - атмосфера. Я здесь ощущаю, как создатель этого салона любит то, что делает, каждую молекулу. Все в таком красивом цвете, нежности. Здесь хочется быть, отсюда не хочется уходить», – отзыв одной из первых посетительниц Александры Садовой на Яндекс.Картах.

Фото: 2GIS

Салон красоты CULT beauty space открылся по адресу: Псков, улица Народная, 13. Записаться на услугу или консультацию можно по номеру телефона: +7 (911) 393-25-90, в сообществе социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале, а также посредством онлайн-записи через Яндекс.Карты и 2GIS. Салон работает только по предварительной записи.

Анастасия Мишуковская

Erid: 2SDnjesgBw6 Реклама. ИП Корчагина Юлия Владимировна. ИНН 602722174630.