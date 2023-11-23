Общество

Программа «Триумфа» учитывает особенности здоровья воспитанников – тренер

Программа танцевально-спортивного клуба «Триумф» учитывает возможности здоровья каждого воспитанника и адаптируется под них. Об этом руководитель и главный тренер ТСК «Триумф» Ольга Гуляс рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Препятствий нет. Конечно, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то именно в спортивную составляющую, в спорт высших достижений такие ребята вряд ли попадут. Но заниматься и развиваться в силу своих возможностей могут. Мы всегда им только рады. У нас есть ребята, которым, может, запрещено заниматься непосредственно спортом, но они могут также соревноваться на своем уровне, среди равных себе и получать удовольствие от танцев. Конечно, мы все это учитываем», – рассказала Ольга Гуляс.

Она добавила, что для начала занятий из атрибутики необходима только тренировочная одежда. Однако, необходимая для соревнований атрибутика недоступна в Пскове.

«Что касается соревнований, это одно-два платья, и обувь. Все в пределах, наверное, 10 тысяч. Этого хватит на год или пока не вырастет ребенок», – уточнила тренер.