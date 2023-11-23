Общество

Занятия танцами могут серьезно повлиять на характер - спортсменка ТСК «Триумф»

Занятия танцами могут серьезно повлиять на характер, развитие и стать неповторимым опытом. Об этом спортсмен основного состава ТСК «Триумф» Мира Барсукова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Самое приятное - это видеть результат своего долгого и упорного труда. Неприятно, естественно, когда ты долгое время прикладываешь какие-то усилия, и что-то не получается. Самое главное - это не расстраиваться, не огорчаться и продолжать усердно работать над какими-то ошибками вместе с тренером», – рассказала Мира Барсукова.

Она добавила, что занимается танцами уже 13 лет, и они оказали огромное влияние на ее характер и жизнь в целом. В будущем девушка планирует карьеру инструктора по бальным танцам.

«Когда выходим на паркет, мы ведем себя по-другому, выглядим абсолютно по-другому. К сожалению, не всем людям, которые не принимают участие в нашем виде спорта, это доступно», – уточнила Мира Барсукова.