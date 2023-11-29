Общество

В какие сроки коммунальные службы обязаны убрать снег во дворах, объяснил юрист

Обильные снегопады, ледяные дожди и гололедица регулярно осложняют жизнь россиянам. И если автотрассы довольно быстро очищают от снега и льда с помощью реагентов и специальной техники, то на придомовых территориях, в том числе во дворах, это далеко не всегда успевают сделать вовремя, отметил председатель правления Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

«Коммунальные службы должны ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток. Однако тротуары, подходы к домам и социальным учреждениям должны быть очищены в течение четырех часов после окончания снегопада. Отсчет времени идет не с момента начала снегопада, а с момента окончания. К сожалению, нарушения этих сроков случаются», – сказал Константин Крохин в интервью радио Sputnik.

По его словам, жаловаться на плохую уборку снега нужно прежде всего в управляющую компанию.

«В первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую организацию. Там, где уборка на придомовых территориях проводится централизованно муниципалитетами или городскими структурами, нужно обращаться на городские порталы, которые есть в каждом большом городе. Также существуют административные инспекции практически во всех населенных пунктах, которые могут привлекать к ответственности виновных в несвоевременном выполнении обязанностей по уборке. Если речь идет о придомовой территории, есть еще один орган надзора – это жилищная инспекция, или административно-техническая инспекция», – добавил Константин Крохин.

Если жалобы, направленные в эти органы, не помогли, можно обратиться в прокуратуру, посоветовал юрист. Отдельная история – сосульки. По словам Константина Крохина, тут надо принимать меры незамедлительно.

«Если обнаружена опасная свисающая наледь или сосульки, это необходимо убирать немедленно. Здесь четырех суток ждать не надо. Реагировать могут и сами жильцы, и надзорные органы. У нас есть оперативное патрулирование, когда сотрудники жилищных инспекций объезжают дворы, обнаруживают (сосульки, – ред.), фотографируют и отправляют снимки в управляющую организацию. Если физически убрать сосульки сложно, например, необходимо применять труд альпинистов, тогда в опасном месте проход должен быть запрещен. То есть должны быть приняты меры для обеспечения безопасности жильцов до того момента, пока это не будет ликвидировано специалистами», – пояснил Константин Крохин.