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Общество

Наказание за повторный пронос телефонов в СИЗО ужесточат в России

29.11.2023 19:30|ПсковКомментариев: 0

В России введут уголовную ответственность за повторную передачу в колонии или следственные изоляторы мобильных телефонов. Поправки в Уголовный кодекс (УК) одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Авторы законопроекта предложили добавить в УК новую статью — 321.1. По ней виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию. Кроме того, внести изменения предлагают в статью 19.12 КоАП. Ее дополнят частью, в которой пронос телефонов станет отдельным составом правонарушения, пишут «Известия».

Сейчас передача телефона арестантам или осужденным карается только административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Новые санкции вырастут в 10 раз — до 50 тысяч рублей.

Согласно пояснительной записке, за передачу или попытку передачи средств мобильной связи в 2022 году было задержано 1406 граждан. В 2021 году этот показатель составил 1616.

Теги: #СИЗО #телефон
Источник: Псковская Лента Новостей
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