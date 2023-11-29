Общество

Шесть школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2024 году

Шесть школ отремонтируют в Псковской области в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году. Об этом сообщили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель комитета по образованию уточнила, что ремонт планируется провести в школах Пскова №23 и №2, в Плюсской общеобразовательной школе, школе Пушкиногорского района, Пустошкинском центре образования и школе №2 в Дедовичах.

Программа капремонта школ инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Она будет действовать до 2026 года, предполагается ежегодное выделение финансирования на проведение работ.