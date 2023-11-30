Общество

Бюджет в первом чтении, наказание за прогулы и расходы на командировки

Очередная 17-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась в Городском культурном центре Пскова 30 ноября, на заседании присутствовали 22 депутата из 25. Центральный вопрос повестки — бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Также депутатам предстояло рассмотреть вопросы об исполнении бюджета города за девять месяцев текущего года, согласовать появление в Пскове двух новых мемориальных досок, утвердить обновленную схему возмещения депутатам расходов, связанных со служебными командировками. Подробнее об этих и других принятых на сессии решениях — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Традиционно сессия началась с поздравления именинников. На этот раз их оказалось двое. Председатель городской Думы Александр Гончаренко вручил подарки и высказал наилучшие пожелания Константину Болотину и Сергею Литвиненко.

Проект повестки дня сессии включал 11 вопросов, дополнительных предложений по повестке у депутатов не возникло.

Бюджет-2024 в первом чтении

Сессия началась с принятия проекта бюджета города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении. Ранее вопрос рассмотрели на совместном заседании комитетов городской Думы, которое прошло под председательством депутата Юлии Пожидаевой 24 ноября. А на этой неделе, 27 ноября, в ГКЦ прошли публичные слушания по проекту бюджета.

Напомним, первоначально общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые - 2,4 млрд рублей, неналоговые - 145,5 млн рублей, безвозмездные поступления - 4,4 млрд рублей.

Выступить по этому вопросу пожелал только один депутат — коммунист Александр Баев. Он отметил, что фракция КПРФ проголосует против, поскольку принимаемый проект — это «бюджет выживания», а не развития.

«Уже седьмой год при принятии бюджета я говорю о том, что мы принимаем бюджет выживания, а не развития. Я призываю обратить на это внимание коллег из Псковского областного Собрания, Госдумы. У нас отмечено недофинансирование города и области. Вы скажете, бюджет увеличивается, но не забывайте, сколько съедает инфляция. Многие товары выросли в цене практически в два раза, и нам как не хватало, так и не хватает на ремонты школ, детсадов и другие проблемы. И, как сказал лидер партии Геннадий Зюганов, за этот бюджет мы голосовать не будем, и фракция КПРФ голосует против бюджета выживания», - сказал Александр Баев.

Выслушав коллегу, Александр Гончаренко отметил, что депутаты услышали мнение, но не предложения, и необходимо принимать решение. По итогу голосования проект бюджета в первом чтении поддержали 20 депутатов, фракция КПРФ проголосовала против.

Исполнение бюджета-2023 за девять месяцев

Второй «бюджетный» вопрос касался исполнения бюджета города за девять месяцев 2023 года. Депутаты потребовали доклад, который представила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

За девять месяцев 2023 года доходы бюджета города Пскова увеличились на 704,1 млн рублей. В целом они исполнены на 65,1% от запланированных годовых назначений и составили 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета города выросли на 59,1 млн рублей или на 1,2% в основном за счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов. Налоговые доходы возросли в основном за счет поступления налога на доход физических лиц. Расходы бюджета за девять месяцев составили 4 млрд 776,7 млн рублей или 63,2% от плановых назначений.

Тамара Винт отметила, что по истечению последних двух месяцев доходная часть бюджета города возросла более чем на миллиард рублей и составила 5 млрд 808,2 млн рублей, процент исполнения возрос до 77,9%. Расходная часть также выросла и составила 5 млрд 714 млн рублей.

«Хочу сказать, что ситуация меняется, до конца года остался месяц, поэтому все силы направлены на исполнение как доходной, так и расходной части бюджета города», - заключила Тамара Винт.

Вопрос об исполнении бюджета 2023 года за девять месяцев приняли единогласно.

Также в повестке дня был вопрос об изменениях в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы бюджета на этот год увеличиваются на 2,1 млн рублей, расходы - на такую же сумму.

Две мемориальные доски

На очередной 17-й сессии депутатам вновь предстояло согласовать установку в Пскове мемориальных досок бойцам специальной военной операции. На этот раз принято решение увековечить память дважды кавалера ордена Мужества, гвардии старшего сержанта Юрия Шипулина и Героя Российской Федерации, гвардии младшего сержанта Ивана Ахтырского.

С ходатайством об установке мемориальной доски Юрию Шипулину к главе города Пскова Борису Елкину обратилось командование войсковой части 74268.

Юрий Шипулин родился 22 сентября 1985 года в деревне Коллонтай Малоярославского района Калужской области. 28 июня 2005 года был призван на срочную службу. Проходил службу в 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, а в декабре 2006 года подписал контракт. Имел ряд государственных наград: медаль за боевые отличия, за отличие в военной службе 3, 2 степени. В 2014 году награжден орденом Мужества.

С февраля 2022 года в должности командира отделения десантно-штурмовой роты 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й ДШД ВДВ Юрий Шипулин принимал участие в специальной военной операции на Украине. 19 мая 2022 года в зоне проведения специальной военной операции в районе населенного пункта Попасная, руководя действиями отделения во время зачистки местности от противника, старший сержант Юрий Шипулин погиб. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Владимира Путина гвардии старший сержант Юрий Шипулин посмертно награжден орденом Мужества.

Макет мемориальной доски

С ходатайством об установке мемориальной доски Ивану Ахтырскому к Борису Елкину Елкину обратилось командование войсковой части 54399.

Иван Ахтырский родился 1 марта 1988 года в деревне Дорофеево Западнодвинского района Тверской области. В 2006 году был призван в армию. В 2008 году участвовал в боевых действиях в зоне грузино-осетинского конфликта. За проявленное мужество Иван Ахтырский получил высокую награду — орден Святого Георгия II степени.

С 2012 года служил по контракту в составе 76-й Псковской десантно- штурмовой дивизии, с первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине. 15 января 2023 года гвардии младший сержант Иван Ахтырский в составе разведывательной группы занимал оборонительные позиции вблизи населённого пункта Кременная. Когда противник осуществил попытку прорыва оборонительных рубежей, Иван Ахтырский лично уничтожил пять украинцев. Умело командуя подразделением, гвардии младший сержант смог остановить превосходящие силы противника и выполнить поставленные задачи без потерь.

Позже по окопу, где находилось подразделение гвардии младшего сержанта Ивана Ахтырского, был нанесён артиллерийский удар, в результате которого боец получил осколочные ранения, но, не оставив позиции, самостоятельно оказал себе доврачебную помощь и продолжил вести прицельный огонь. Однако от следующего разрыва снаряда получил ранение, не совместимое с жизнью, и погиб.

Указом президента Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнения воинского долга. Ивану Ахтырскому посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Макет мемориальной доски

Установить мемориальные доски планируют на фасаде домов №95 и №73 на Рижском проспекте, где проживали военнослужащие. Установка мемориальных досок согласована с родственниками военнослужащих и с собственниками жилых помещений многоквартирных домов.

Финансирование работ по изготовлению и установке мемориальных досок будет производиться по основному мероприятию «Совершенствование мемориальной работы» муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования "Город Псков"» в 2024 году.

«За» установку двух мемориальных досок проголосовал 21 депутат, один воздержался.

Нерасторопные ТОСы

Далее депутатам предстояло рассмотреть вопрос о признании утратившими силу решений Псковской городской Думы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления.

Поскольку границы ТОСов были установлены, но инициативные группы после этого своевременно не направили документы для регистрации своих ТОСов, то данные решения городской Думы было предложено отменить. Речь идет о ТОСах «Военный городок-3, дом 102» и «Рижский 54».

В финансово-экономическом заключении на проект решения городской Думы отмечается, что инициативные граждане уведомлены об окончании срока, предусмотренного на регистрацию ТОСов. Их проинформировали о возможности повторного ходатайства об учреждении границ территориального общественного самоуправления. Также теперь иные инициативные группы граждан смогут ходатайствовать об учреждении границ территориального общественного самоуправления в ранее оформленных границах.

Расходы на командировки

Депутаты также внесли изменения в порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными командировками. Как пояснил Александр Гончаренко, схема возмещения депутатам расходов на командировки не менялась с 2013 года.

«Если коротко, у нас в течение 10 лет не менялась эта схема. Ситуация в жизни меняется, расходы возрастают, поэтому принято решение немного это дело увеличить. Представленным проектом решения гордумы предлагается изменить систему начислений суточных расходов, в частности предлагается установить три категории городов для начисления суточных расходов вместо двух категорий», - отметил Александр Гончаренко.

Установлены следующие категории городов для компенсации депутатам суточных расходов в командировке:

города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) — 700 рублей в сутки,

города областного и республиканского, краевого и окружного значения — 500 рублей в сутки,

иные населенные пункты на территории РФ — 300 рублей в сутки.

Проект решения депутаты поддержали единогласно.

Далее депутаты внесли изменения в постановление Псковской городской Думы от 25 мая 2001 года №452 «О положении о системе поощрения органами местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном образовании "Город Псков"».

Лишать прогульщиков мандата

Помимо этого, депутаты внесли изменения в Устав муниципального образования «Город Псков», чтобы привести его в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Теперь у городских властей появятся основания досрочно прекращать полномочия депутата Псковской городской Думы в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях городской Думы в течение шести месяцев подряд.

Предложение по данному вопросу озвучил депутат Евгений Васильев. Он отметил, что коллеги предлагают сократить предельный срок для прогульщиков в два раза.

«У нас есть предложение рассмотреть в будущем возможное сокращение срока до трех месяцев», - сказал он.

Александр Гончаренко ответил, что сейчас необходимо привести устав в соответствие с федеральным законом, а озвученное решение в городской Думе рассмотрят позже.

Новая земельная услуга

Также сегодня депутатам предстояло установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

«В какой сейчас размер платы?» - поинтересовалась депутат Юлия Пожидаева.

«У нас эта услуга не была установлена, и плата тоже не была установлена, потому что мы распоряжаемся только муниципальными земельными участками, и мы ограничены, потому что муниципальные земельные участки получаем только для выполнения вопросов местного значения. Но такая муниципальная услуга существует, поэтому порядок предусмотрено утверждать органу местного самоуправления в соответствии с Земельным кодексом. Размер установлен такой же, как и для земельных участков, которые не разграничены», - ответила председатель комитета по управлению. муниципальным имуществом города Пскова Елена Кузнецова.

Она также отметила, что ранее случаев увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в Пскове не было.

Проект решения гордумы поддержали все присутствующие депутаты.

План приватизации муниципального имущества

В заключение депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2024 год. Стоит отметить, что в 2024 году планируется выставить на продажу шесть объектов, в том числе один объект культурного наследия. Три из них ранее уже выставлялись на продажу, но покупателей не нашлось. Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в случае выполнения этого плана составляет 4,7 млн рублей.

Одно из зданий — объект культурного наследия на улице Льва Толстого, 14 («Дом жилой» 1950 года) — предлагается выставить на продажу за 83 копейки, что ранее на заседании профильного комитета озадачило депутата Григория Стороненкова.

Как в ответ пояснили представители администрации Пскова, в соответствии с федеральным законодательством начальная (минимальная) цена продажи таких объектов в случаях, когда те находятся в неудовлетворительном состоянии, устанавливается на конкурсе равной одному рублю. 83 копейки - это цена без учета НДС.

Стоит отметить, что продать объект ранее пробовали за 1 млн 297 тысяч 700 рублей, но покупателя не нашлось.

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Дом управляющего заводом Штейна на Льва Толстого, 14 является элементом застройки Пскова губернского периода. Здание находится на одной линии с Заводоуправлением завода Штейна (Октябрьский проспект, 27).

«За» утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества проголосовали 20 депутатов, двое выступили «против».

Очередная сессия Псковской городской Думы седьмого созыва подошла к концу. Теперь депутаты и администрация города продолжат работу над проектом бюджета Пскова, чтобы принять его во втором чтении, а новые поправки в устав, по всей видимости, зададут дополнительную мотивацию всем членам парламента посетить следующее заседание, тем более, как оказалось, коллеги прогульщиков в своих рядах терпеть не намерены.

Ксения Иванова