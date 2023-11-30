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Премьера спектакля от Аллы Маркиной состоялась в Пскове

Премьера спектакля директора конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Аллы Маркиной «Королевы обнажают душу» состоялась в Городском культурном центре Пскова 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы спектакля.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

Полный зал приветствовал на сцене участниц с непростой судьбой и жизненными историями, которые они рассказывали.

«Во время спектакля было время и для улыбок, и для слез. Яркие музыкальные композиции, танцевальные шоу и лирические песни сменялись историями о звездах ушедшей эпохи и трогательных встречах с ними. Зрители получили в подарок 101 розу, могли поймать букет невесты и устроили минутку детской шалости, бросая мягкие подушки друг в друга… Спектакль получился разным и многогранным — собственно, как и сама женщина!» – рассказали организаторы.

Главными героинями спектакля стали действующие королевы и победительницы главных конкурсов для замужних женщин — «Миссис Россия» и «Миссис Москва». Благодаря их участию, зрители смогли увидеть оборотную сторону королевы — увидеть их мир, услышать их чувства и осознать, что все они такие же женщины с теми же проблемами и трудностями, что и у других.

Особое место заняли королевы из Пскова и Псковской области, которые также приняли участие и стали одними из героинь спектакля.

«Спектакль "Королевы обнажают душу" — это новый взгляд на женский мир и его особенности; это компиляция радости, грусти, поиска и новых достижений… Его автор Алла Маркина смогла передать все эмоции чистыми и понятными любому человеку!» – заключили организаторы.