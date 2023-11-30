Общество

О рисках беременности с ВИЧ рассказала врач

Если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию и вирусная нагрузка подавлена, то вероятность родить здорового ребенка у нее превышает 99%, рассказала акушер-гинеколог «Ниармедик на Маросейке» Елизавета Солоид.

ВИЧ-инфекция характеризуется снижением иммунитета у женщины, тогда как беременность в какой-то мере тоже иммунодефицитное состояние, поскольку плод имеет наполовину чужеродный генетический материал, сообщила врач.

«Осложнения, которые мы ожидаем у таких пациентов — это присоединение вторичной вирусной или бактериальной инфекции и более тяжелое течение любых инфекционных заболеваний», — пояснила она «Известиям».

А вот частота акушерских осложнений не превышает этот показатель среди других беременных.

«Самым грозным осложнением является передача вируса ВИЧ плоду. Это и определяет основную задачу будущей мамы и акушера-гинеколога, ведущего данную беременность — провести максимальную профилактику заражения малыша», — добавила врач.

При этом, в случае приема антиретровирусной терапии вероятность родить здорового ребенка превышает 99%.

Примерно пятая часть россиян, живущих с ВИЧ, приходится на женщин детородного возраста, сообщили в благотворительном фонде «Дети+» со ссылкой на данные Минздрава. Всего таких женщин сейчас около 178 тыс. Только за 2022 год у женщин с ВИЧ родились свыше 11 тыс. детей, диагноз подтвердился только у 130 детей (1,1%), следует из данных научного центра по профилактике и борьбы со СПИДом Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.