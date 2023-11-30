Наталия Гулькина: Спрашиваю у матери, почему я не удалась

Легенда русского диско, автор песен, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина уверена, что, в отличии от матери и бабушки не наделена такой красотой, но «Бог не обделил ее талантом», об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она приехала в Псков в качестве гостя фестиваля «Мисс и Миссис Псков», но сама участия в конкурсах красоты никогда не принимала и даже не мечтала об этом.
«Сидела в жюри неоднократно, опыт такой уже много лет», – уточнила Наталия Гулькина.