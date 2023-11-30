Общество

Наталия Гулькина: Спрашиваю у матери, почему я не удалась

Легенда русского диско, автор песен, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина уверена, что, в отличии от матери и бабушки не наделена такой красотой, но «Бог не обделил ее талантом», об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бог красотой меня обделил, зато талантом не обделил. У мамы моей и у бабушки были всегда роскошные волосы, косу было невозможно заплести. Сейчас моя мама пожилой человек, но у нее все еще роскошные волосы, она заплетает их в косу. Я всегда спрашивала: ну почему я не удалась у вас. У всей семьи роскошные волосы, а у меня – три волосинки», – рассказала Наталия Гулькина.

Она приехала в Псков в качестве гостя фестиваля «Мисс и Миссис Псков», но сама участия в конкурсах красоты никогда не принимала и даже не мечтала об этом.

«Сидела в жюри неоднократно, опыт такой уже много лет», – уточнила Наталия Гулькина.