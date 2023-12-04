Общество

Конференцию по конституционному праву провели для школьников в Пскове

VIII конференция школьников по праву «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи» состоялась в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В научно-теоретической конференции, организатором которой выступила кафедра государственно-правовых дисциплин, приняли участие около 70 школьников из 14 средних общеобразовательных организаций Псковской области.

Участников научного мероприятия приветствовала заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН России Ольга Михайлова. Она отметила, что конференция школьников, посвященная основному закону страны, стала уже традиционной и проходит в образовательной организации восьмой год подряд.

В этом году в рамках конференции работало пять секций, в которых приняли участие учащиеся образовательных организаций Пскова и Великих Лук, а также Дновского, Псковского, Великолукского, Дедовичского, Порховского и Гдовского районов.

Пока организаторы научного мероприятия подводили итоги конференции, школьников познакомили с Псковским филиалом университета ФСИН России. В рамках дня открытых дверей они приняли участие во встрече с руководством образовательной организации и в обзорной экскурсии по территории филиала.

После этого были объявлены победители и призеры конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи», которых наградили дипломами по итогам работы секций.

Лучший результат в секции «Актуальные вопросы конституционного права России в истории и на современном этапе» показала учащаяся 11 класса Погранично-таможенно-правового лицея города Пскова Екатерина Иванова.

Победу в секции «Конституционно-правовые отношения в деятельности правоохранительных органов» одержал учащийся 10 класса средней общеобразовательной школы № 3 города Порхова Глеб Богданов.

В секции «Конституционное закрепление избирательных, трудовых и иных прав в российском законодательстве» победил учащийся 10 класса центра образования Псковского педагогического комплекса Виктор Жемчугов.

Победителем секции «Реализация конституционных прав в семейных правоотношениях» стал учащийся 10 класса Гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Артем Густаус.

Учащаяся 11 класса средней общеобразовательной школы № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова Элина Атантаева стала первой в секции «Зарубежный опыт конституционно-правовых отношений».

Учащиеся и их научные руководители поблагодарили организаторов за возможность участия в конференции регионального уровня и высказали пожелание на будущий год снова приехать в Псков из разных районов Псковской области на ставшее уже традиционным научное мероприятие.