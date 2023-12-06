Общество

Кому повысят зарплату с 1 января, рассказали в СОЦПРОФ

Часть россиян ждет повышение заработной платы уже с 1 января, индексация составит от 4,5 до 9,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Увеличение зарплаты запланировано для: работников социальных учреждений, сотрудников силовых структур, работников МЧС и силовых ведомств, военнослужащих, педагогов, работников культуры, медиков, сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора, сотрудников соцслужб, работников сельских и лесных хозяйств.

Индексация составит от 4,5 до 9,8%. Размер зависит от сферы занятости. Например, с 1 января 2024 года на 9,8% вырастут зарплаты в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.

Остальным работникам бюджетных сфер зарплату на 4,5% повысят с 1 октября следующего года. Это повышение призвано компенсировать предполагаемый рост инфляции и сохранить уровень жизни россиян, пишут «Известия».

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%. Предполагается, что благодаря этой мере увеличатся зарплаты у 4,8 миллиона россиян.

В 2024 году не будут повышать зарплаты чиновникам. До 1 января 2025 года не планируется индексация зарплат судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Это поможет сэкономить до 36 млрд бюджетных рублей.