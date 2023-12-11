Общество

Двух «пострадавших» эвакуировали из Ледового дворца города Пскова

Тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач состоялись в Ледовом дворце города Пскова 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

По легенде, поступил вызов о возгорании в помещении музея Ледового дворца, выявлено задымление на первом этаже. Получив сигнал о происшествии, на место незамедлительно выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части №1 и отдельного поста пожарно-спасательной части №1.

Звену газодымозащитной службы, направленному для поиска и спасения пострадавшего, удалось спасти и эвакуировать двух пострадавших. Все поставленные в рамках занятия задачи были выполнены.

Всего в пожарно-тактическом занятии было задействовано три единицы основной техники и 12 человек личного состава.