Общество

Мемориальную плиту на памятнике герою войны 1812 года установили в Дновском районе

Мемориальную плиту установили на памятном знаке Николаю Бороздину в деревне Костыжицы Дновского района, очередные ремонтные работы на памятнике провели на средства территориального общественного самоуправления «Внуки Николая Бороздина». Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Шауркина

Михаил Шауркин напомнил, что в прошлом году ТОС «Внуки Николая Бороздина» стал победителем областного конкурса грантов и успешно реализовал проект «Недаром помнит вся Россия». Он позволил завершить первый этап ремонта памятника.

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В этом году ТОС тоже принимал участие в областном конкурсе, но победителем не стал. Зато получил грант другого конкурса - «Лучшее территориальное общественное самоуправление». На эти средства были проведены очередные ремонтные работы.

«По сути, остался третий этап ремонтных работ, и можно будет говорить о полном завершении ремонта всего объекта. Это наши общие с ТОСом задачи на предстоящий год», - заключил Михаил Шауркин.

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Добавим, 2 ноября 2023 года исполнился 241 год со дня рождения генерала войны 1812 года Николая Бороздина.