Общество

Разработчик рассказал, когда опасно платить по QR-коду

Оплата товаров по QR-коду может быть безопасной лишь при соблюдении определенных правил. Как не попасться на уловки мошенников, агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

В первую очередь, при оплате по QR-коду в магазинах следует обращать внимание, кто указан в качестве получателя, потому что в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки, предупредил эксперт.

Кроме того, проводить платеж через QR-код можно только в торговых точках со стабильным интернет-соединением. При потере сигнала кассовый аппарат не выдаст чек.

При оплате онлайн также нужно позаботиться о безопасности транзакции. Мошенники используют фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки. «Таким образом либо деньги отправятся не по назначению, либо мошенники получат данные банковской карты», - разъяснил Закарян.

С особым внимание следует относиться и к распродажам с использованием QR-кодов. Часто за ними стоят злоумышленники, которые хотят получить деньги на свои поддельные счета, отметил разработчик.