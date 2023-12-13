Общество

Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума

За девять месяцев 2023-го года в России выявлено 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, сообщили в Центробанке. По данным регулятора, это на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. В 2022 году таких лжепроектов было 1 481. А по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.

В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров назвали выявленное в уходящем году число пирамид «абсолютным историческим рекордом», пишут «Известия».

В общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем доля финпирамид составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%), добавили в Банке России. Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.

Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.

«Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», — пояснили в Банке России.

Но не все выявленные пирамиды были внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ. В частности, по закону о персональных данных туда нельзя предоставлять сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и в кредитные организации такая информация передается, пояснили в пресс-службе регулятора.