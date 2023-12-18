Общество

«Почта России» собирается проиндексировать зарплаты сотрудников

«Почта России» планирует проиндексировать зарплаты сотрудников в 2024 году, это ключевой фокус компании, рассказал генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

«Конечно. Это – ключевой фокус», - ответил Волков на вопрос, планируется ли индексация зарплат в следующем году.

По словам гендиректора, в компании нет большой текучки - и многие этому удивляются. «У нас кто в "Почте" проработал больше года, остаются надолго. Это уже определенная культура, отношение к коллективу и работе», - приводит его слова РИА Новости.

В ноябре пресс-служба «Почты России» сообщала, что компания направила около 2,9 миллиарда рублей на повышение зарплат части основных сотрудников во второй половине 2023 года - операторам почтовых отделений, почтальонам, водителям, сортировщикам и курьерам. Как отмечал Волков, компания продолжит направлять средства на улучшение условий труда.

В октябре замгендиректора компании Елена Степина заявила, что для повышения окладов сотрудников «Почты России» в 2024 году потребуется 42 миллиарда рублей - 10 миллиардов из-за увеличения МРОТ и 32 миллиарда для доведения окладов до рыночного уровня.

Согласно информации на сайте компании, по всей стране работают порядка 38 тысяч отделений «Почты России», а численность сотрудников составляет около 311 тысяч человек.