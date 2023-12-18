Общество

Нейросеть в облаке МТС преобразит детские рисунки в произведения великих художников

Цифровая экосистема МТС запускает на онлайн-платформе «Поколение М» приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.

Ключевым технологическим инструментом программы станет бесплатный доступ к развернутой в облаке CloudMTS нейросети. Она позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

В феврале стартует просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М», которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных произведений искусства.

«Сервисы на основе нейронных сетей становятся привычными помощниками в обучении, решении бизнес-задач, творчестве. В создании арт-объектов искусственный интеллект все чаще называют соавтором человека, ассистентом в воплощении самых смелых креативных идей. Нейросети интегрированы уже едва ли не во все сферы нашей жизни, однако чтобы получить к ним доступ и освоить их непрофессиональному пользователю требуются определенное время и дополнительные затраты. Наш совместный проект позволит участникам из любой точки страны бесплатно оценить необъятные возможности искусственного интеллекта и получить навыки, которые в будущем помогут им стать квалифицированными специалистами в ведущих кампаниях страны», – рассказал директор по инновациям и развитию бизнеса CloudMTS Данила Егоров.

«Объединяя уникальный опыт Русского музея и высокотехнологичных партнеров фонда, программа предоставляет школьникам возможность окунуться в захватывающий мир искусства благодаря искусственному интеллекту и познакомиться с новым направлением Art&Science. Уже сегодня диджитал-художники с помощью нейросетей создают неповторимые работы, пользующиеся высоким спросом у инвесторов и арт-экспертов. Мы очень рады, что благодаря проекту каждый участник может превратить свои творческие идеи в уникальные произведения», – отметил руководитель блока «Просвещение и культура» БФ «Система» Сергей Александров.