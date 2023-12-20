Общество

Главные достижения Псковской области в сфере образования представил Андрей Ермаков на лекции в День региона

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков рассказал о главных достижениях образовательной сферы Псковской области на лекции в рамках торжественных мероприятий в День региона, проходивших на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Как сообщили в ПОИПКРО, лекция стала продолжением центрального выступления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который представил главные достижения региональной экономики, рассказал об уникальном культурном и историческом значении Псковской земли в жизни России в Москве.

Мероприятие прошло в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО. Его участниками стали педагоги и управленческий состав образовательных организаций Псковской области.

Руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что ключевой задачей в сфере образования является формирование единого воспитательного пространства.

«Проведение модернизации системы образования: строительство новых школ, проведение ремонтных работ, закупка нового оборудования и учебных комплектов – все работает на создание успеха образовательной организации, в том числе способствует проведению централизованной работы по выявлению и поддержке одаренных детей», – пояснил врио председателя комитета.

Андрей Ермаков отметил, что с этой целью в Псковской области уже созданы региональный центр «Вега» и центр дополнительного образования «Лидер». В Печорах идет строительство Всероссийского детского центра, который «будет реализовывать дополнительные образовательные программы федерального уровня в рамках тематических смен». По словам руководителя комитета, псковские педагоги будут активно включаться в образовательный процесс.

Напомним, 20 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ прошел День Псковского региона в рамках в международной выставки-форума «Россия». Делегацию Псковской области возглавил губернатор Михаил Ведерников. На стенде Псковской области были представлены главные достижения региона за последние 20 лет.