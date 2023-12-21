Общество

Итоги мониторинговой миссии по делам беженцев обсудили в правительстве Псковской области

Совещание участников мониторинговой миссии управления Комиссара ООН по делам беженцев и аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прошло в правительстве Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

На совещании присутствовал региональный омбудсмен, а также руководители органов исполнительной власти Псковской области и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

В ходе совещания глава делегации мониторинговой миссии УВКБ и начальник отдела аппарата уполномоченного по правам человека в РФ рассказали об итогах посещения пунктов временного размещения беженцев, об их личных просьбах. Как отметили представители мониторинговой миссии, региональные власти на высоком уровне организовали размещение беженцев, прибывших в Псковскую область из Украины. В беседе с членами мониторинговой комиссии вынужденные переселенцы отметили заботу сотрудников власти о них, рассказали о том, что многие вопросы были решены в считанные дни.

Ни одной жалобы на проблемы по социально-бытовым вопросам со стороны беженцев к сотрудникам мониторинговой миссии не поступило. Семьи с детьми отметили, что их дети сразу были обеспечены минимальными средствами, позволяющими приступить к обучению в школах региона. Кроме того, организован культурный досуг для подрастающего поколения, а именно, дети получили возможность заниматься в различных спортивных секциях и кружках по интересам.

Как отметила глава делегации мониторинговой миссии УВКБ, «её приятно удивило то взаимодействие, которое есть у регионального омбудсмена Дмитрия Шахова с руководителями органов исполнительной власти и государственных учреждений». Глава делегации мониторинговой миссии УВКБ и начальник отдела аппарата федерального омбудсмена в своей информации обратили внимание на ряд региональных инициатив Псковской области, которых нет в других субъектах РФ, но достойных того, чтобы подобный опыт был использован в дальнейшем.

Так, положительным моментом, по мнению сотрудников мониторинговой миссии, является, пусть и временное, но обеспечение жилищных прав вынужденных переселенцев путем предоставления жилых помещений из маневренного фонда. Информация об этом опыте обязательно войдет в периодический доклад российского подразделения для Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Что касается проблемных вопросов (компенсации за утерянное жильё или его восстановление, а также вопросы расчетов по пенсионному обеспечению), с которыми обратились беженцы, то это всё же компетенция федеральной власти, и тех регионов откуда прибыли вынужденные переселенцы, особо подчеркнула глава миссии УВКБ. Глава миссии выразила уверенность, что «при эффективном взаимодействии регионального правительства с федеральным и региональными омбудсменами, а также властями территорий, где граждане утратили своё жильё, эти вопросы будут решены в пользу граждан».

В завершении совещания глава мониторинговой миссии УВКБ поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и всю его большую команду «за реальную помощь и заботу о беженцах, вынуждено прибывших в Псковскую область как централизовано, так и самостоятельно, за обеспечение им достойных условий по размещению и питанию, проведение эффективной деятельности по интеграции их и их детей в общественную жизнь».