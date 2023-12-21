Общество

Штатную численность техперсонала в администрации Пскова сократили на 16,5 единицы

Штатную численность технического персонала в администрации Пскова сократили на 16,5 единицы. Решение приняли 22 декабря в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты внесли изменения в решение Псковской городской Думы от 27 декабря 2012 года №379 «Об утверждении общей штатной численности лиц, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими (технический персонал) в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Псков"». Штатную численность технического персонала сократили с 169 до 152,5 единицы.

В пояснительной записке к проекту решения указывалось, что 16,5 единицы предполагается сократить в связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Пскова.