Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Псков кофейни и пекарни
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Сокровища Острова
Реформа ОМСУ первый этап
«Зенча-Псков» кто там?
«Академия Слуха» подарки
влиятельная сотня
Контейнеры в снегу
Бытовые услуги и социальный контракт
новое поколение сето
Господин Рейтингомер
IT-технологии для бизнеса
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Общество 25.12.2023 16:200 Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год 25.12.2023 20:280 Новогодние традиции обсудили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове 25.12.2023 20:200 Какие овощи и фрукты не нужно чистить, объяснила диетолог 25.12.2023 20:000 Новый метод лечения пучеглазия разработали в России 25.12.2023 19:400 Мода на безопасность 25.12.2023 19:300 Лучшую новогоднюю ель двора выберут в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 19.12.2023 13:220 Интерактив: Не можем доехать до дома 21.12.2023 17:077 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2023 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 20.12.2023 16:008 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый метод лечения пучеглазия разработали в России

25.12.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Медики Сеченовского университета создали собственную методику проведения операций для лечения особо сложных случаев пучеглазия. Она применяется, когда глазное яблоко выступает более чем на 4 мм. Для устранения такой патологии недостаточно обычного хирургического вмешательства с внешней стороны глаза. Нужна операция с его внутренней стороны. Медики научились делать ее через носовую полость.

«Если у пациента небольшой экзофтальм (пучеглазие), то есть глазное яблоко выступает на 3–4 мм от нормы, то достаточно выполнить наружную костную декомпрессию, что успешно делают офтальмологи. А вот если экзофтальм больше 4 мм, если офтальмологическая операция по его коррекции не принесла выраженного эффекта или если у пациента уже есть оптическая нейропатия — сдавление зрительного нерва и нарушение зрения, то стартовать надо с нашей лор-операции по удалению внутренней стенки глазницы и как можно быстрее», — сказал профессор кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Петр Кочетков.

При экзофтальме происходит смещение глазного яблока вперед или в сторону. Чаще всего причиной болезни становятся эндокринные нарушения. Пучеглазие приводит к неполному смыканию век, от этого больной испытывает резь, ощущение песка в глазах. Из-за чего начинается заметное падение остроты зрения. К тому же заболевание часто становится причиной неприятного косметического дефекта, пишут «Известия»

Предложенная московскими врачами операция может проводиться на одном или двух глазах. Длится около одного часа. Благодаря методике уже спасено более 500 глаз.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 23 человека
25.12.2023, 20:280 Новогодние традиции обсудили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове 25.12.2023, 20:200 Какие овощи и фрукты не нужно чистить, объяснила диетолог 25.12.2023, 20:000 Новый метод лечения пучеглазия разработали в России 25.12.2023, 19:400 Мода на безопасность
25.12.2023, 19:330 Суд арестовал маньяка в Москве за убийство двух работниц сферы интим-услуг 25.12.2023, 19:300 Лучшую новогоднюю ель двора выберут в Великих Луках 25.12.2023, 19:200 Итоги конкурса «Кукарача-2023» подвели в Псковской области 25.12.2023, 19:020 Врачи скорой смогут оказывать помощь пациентам без их согласия
25.12.2023, 19:000 Прием граждан по взысканию алиментов проведут в Пскове 25.12.2023, 18:450 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в Пскове 28 декабря 25.12.2023, 18:440 Рейтингомер-2023. Пацаны и чушпаны 25.12.2023, 18:330 «Кадетский бал» состоялся в псковской гимназии №29
25.12.2023, 18:270 Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год 25.12.2023, 18:190 Копить и сберегать деньги в наступающем году хотят 68% жителей СЗФО — опрос 25.12.2023, 18:150 Профилактическая операция «Надзор» стартовала в Псковской области 25.12.2023, 18:070 О культурном наследии и археологии поговорили в музее-заповеднике «Изборск»
25.12.2023, 18:040 О работе водителей рассказали в «Экопроме» 25.12.2023, 18:030 В России могут расширить программу льготного автокредитования 25.12.2023, 18:030 Автомобиль Kia Spectra горел в Порхове 25.12.2023, 18:000 Начальник псковского управления Росгвардии принял участие в акции «Елка желаний»
25.12.2023, 17:580 Прокурор области и общественники посетили исправительную колонию в Себежском районе  25.12.2023, 17:560 Нетрезвые водители вновь попались за рулем псковским полицейским 25.12.2023, 17:540 Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках 25.12.2023, 17:520 Умеренный снег обещают синоптики 26 декабря в Псковском регионе
25.12.2023, 17:510 Из-за уловок мошенников псковичи снова лишились денег 25.12.2023, 17:500 Немедицинские причины развития сердечных заболеваний назвала кардиолог 25.12.2023, 17:490 Себежский суд постановил выдворить за пределы РФ шестерых сирийцев 25.12.2023, 17:470 Два миллиона рублей получат дети погибшего на производстве работника в Порховском районе
25.12.2023, 17:460 Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко 25.12.2023, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 декабря 25.12.2023, 17:370 Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове 25.12.2023, 17:320 Размер социальных налоговых вычетов вырастет с 1 января
25.12.2023, 17:200 Псковская область дополнительно получит 15 млн рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала 25.12.2023, 17:190 Экскурсию для юных активистов провели по музейному кварталу в Пскове 25.12.2023, 17:140 Владимир Кузь о расходах на дороги и сельское хозяйство 25.12.2023, 17:110 Полиция разыскивает пропавшего в Псковском районе светловолосого мужчину 
25.12.2023, 17:040 Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 24 августа 25.12.2023, 16:510 Сбитые автомашиной на Юбилейной в Пскове двое мужчин находятся в реанимации 25.12.2023, 16:480 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псково-Печерский монастырь. ВИДЕО 25.12.2023, 16:360 «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове можно посетить до 15 января 
25.12.2023, 16:285 Псковичку оштрафовали за оскорбление инвалида СВО в соцсети 25.12.2023, 16:200 Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год 25.12.2023, 16:180 График работы до 9 января напомнили псковичам 25.12.2023, 16:130 Пьяная женщина зарезала сожителя в Новоржеве
25.12.2023, 16:030 Большинство респондентов ПЛН проведут новогодние выходные дома 25.12.2023, 15:550 Маленький печерянин попросил Деда Мороза познакомить его с губернатором 25.12.2023, 15:450 ПЛН-ТВ «Автомир»: обзор нового Geely Emgrand 25.12.2023, 15:393 Митрополит Тихон презентовал новую книгу «Гибель империи. Российский урок» в Печорах
25.12.2023, 15:220 Мошенники рассылают от имени главы Пскова Бориса Елкина фейковые сообщения 25.12.2023, 15:190 «Постскриптум»: Кандидаты в президенты, снежный разнос и нужно ли продлевать мораторий на проверки бизнеса? ВИДЕО 25.12.2023, 15:080 Трехметровый памятник архистратигу Михаилу открыли в Печорах 25.12.2023, 15:020 Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента
25.12.2023, 14:541 Митрополит Тихон раскритиковал состояние ресторана «Башня» в центре Печор 25.12.2023, 14:500 Новую дорожную технику получил Островский район  25.12.2023, 14:391 Домашняя кухня, старинные стены, живописный вид: новый ресторан «Гельдт» объявляет набор сотрудников 25.12.2023, 14:340 Интерактив: Аварийная «зебра»
25.12.2023, 14:251 Знак на въезде в Печоры освятили митрополиты Тихон и Арсений 25.12.2023, 14:160 Съемочная группа телеканала «Звезда» посетила музей-заповедник «Изборск» 25.12.2023, 14:001 Нового главврача представили коллективу Гдовской районной больницы 25.12.2023, 13:560 Новый въездной знак установили в Печорах. ФОТО
25.12.2023, 13:540 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова. СТЕНОГРАММА 25.12.2023, 13:330 Архитектор из Вологды призвал спасать советские мозаики в Пскове 25.12.2023, 13:200 Андрей Турчак: 2024-й – год важных политических решений 25.12.2023, 13:170 Великолучанин хранил во дворе дома немаркированные сигареты на 80 млн рублей
25.12.2023, 13:120 Культурный центр или окошко для выдачи книг? 25.12.2023, 13:120 Андрей Турчак: Псковская область полностью выполнила поручения президента по льготам для догазификаци 25.12.2023, 13:041 Единую карту петербуржца можно оформить на вставке-форуме «Россия» на ВДНХ 25.12.2023, 13:020 Законопроект о бюджете региона на 2024 год приняли в Псковской области
25.12.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.12.2023, 12:580 Акция «Елка желаний» прошла в правительстве Псковской области 25.12.2023, 12:550 Андрей Турчак: Депутаты и сенаторы, представляющие регион, готовы подставить плечо 25.12.2023, 12:501 В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
25.12.2023, 12:450 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 10 единиц оружия и 118 боеприпасов 25.12.2023, 12:340 Михаил Ведерников: Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться 25.12.2023, 12:321 Псковский губернатор предложил провести в январе встречи с фракциями областного Собрания по бюджету 25.12.2023, 12:322 Авиайрейс Псков – Махачкала планируют запустить в 2024 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru