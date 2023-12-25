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Общество

Приезжают автобусами: чем привлекает Горайский парк туристов со всей России

26.12.2023 15:30|ПсковКомментариев: 0

Старинный итальянский парк в деревне Гораи — любимое место для многих жителей Островского и соседних с ним районов. От усадьбы Лореров-Розенов после событий 1917 года почти ничего не осталось, но парк сохранился - в советское время им занималась местная школа.

Правда, и это произведение садово-паркового искусства в дальнейшем заросло кустарником и стало напоминать непролазные джунгли. Пока за дело не взялись местные энтузиасты. О том, как идет работа по возрождению Горайского парка и чьими силами он превращается из забытого уголка в точку притяжения туристов, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Открыли красоту

Горайскому парку больше 200 лет. Еще столетие назад на его территории располагалась усадьба Лореров-Розенов — огромный дом с колоннами и широкой лестницей. Усадьба погибла в пожаре революции, а вот парк остался. Он уникален тем, что это единственный итальянский парк в Псковской области. До наших дней там сохранилось много вековых деревьев.

«Я помню Горайский парк! В 90-е годы мы приезжали туда с классом. И специалисты, исследователи русской усадьбы, проводили для нас экскурсию. Помню каменные ступени в грунте, какие-то тропинки среди деревьев. Но в целом парк был заросшим, хотя с помощью наших экскурсоводов мы пытались разглядеть среди деревьев остатки былого величия когда-то красивейшей дворянской усадьбы», - рассказала выпускница школы в Пушкиногорском районе Анастасия.

С тех пор прошло почти три десятка лет, и строгие линии парка, идею планировки которого хозяева усадьбы привезли из Италии, вновь видны его посетителям. Джунгли из кустарника исчезли, открыв красоту старых липовых аллей и зеркальную гладь пруда в глубине этого старинного сада. Возрождение парка стало возможным благодаря неравнодушным местным жителям.

Ученики и учителя Горайского отделения Крюковской школы сначала пытались расчистить территорию парка своими силами. А в 2019 году создали ТОС «Родной исток», чтобы была возможность привлекать дополнительные средства на спасение этого уникального объекта.

«Под лежачий камень вода не течет. Мы участвуем во всех конкурсах и проектах. С проектом восстановления Горайского парка мы приняли участие в конкурсе «Туризм добрых дел» и заняли первое место. Потом победили в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл». Все это позволило нам организовывать работу по расчистке парка, приглашать волонтеров. Также наш ТОС выигрывал и областные конкурсы», - рассказала инициатор проекта, заместитель директора Горайского отделения Крюковской школы, представитель ТОС «Родной исток» Марина Ляшкевич.

Но большую часть работы местные жители делают на безвозмездной основе: выходят на субботники, сажают деревья. Сделали в парке эко-тропу: на пнях установили домики, развесили кормушки для птиц.

Интересная история вышла с парковым водоемом. В последние годы он был завален деревьями и представлял собой печальное зрелище. А расчищать его местные жители боялись: по словам старожил, на дне могли быть боеприпасы времен Второй мировой. Поэтому прежде, чем начать там работы, пришлось вызвать МЧС. Спасатели обследовали пруд и ничего там не нашли. После обследования дна водоема он наконец-то был расчищен, на его берегах установили беседки.

Пытаются сохранить местные энтузиасты и пристройку к усадьбе. «Мы сделали косметический ремонт здания, которое считается частью усадьбы. Оборудовали крыльцо, вазоны поставили. Теперь у входа в парк красивая фотозона», - рассказала Марина Ляшкевич.

Познакомить с историей

Первым владельцем усадьбы был Александр Лорер - герой Аустерлица и Отечественной войны 1812 года. В 1816 году он вернулся из Италии и стал разбивать парк. Территория парка была разделена дорожками на несколько частей, которые упирались в липовую аллею. Вдоль дорожек в парке стояли статуи античных богинь и богов. Остатки этих статуй потом находили в разных частях парка советские школьники.

С 1870 года владельцем усадьбы стал Георгий Розен, воспитанник Лореров. А с 1910 до 1918 год имение принадлежало его жене - Ольге Розен. Считается, что в Гораях гостил Пушкин. Также здесь бывали и декабристы: Михаил Нарышкин, Александр Назимов, братья Коновницыны.

«В прошлом году работали над тем, чтобы познакомить людей с владельцами усадьбы. Мы заказали памятные доски о Лорере и Розене. Они будут размещены недалеко от входа в парк», - рассказала инициатор проекта.

Продолжается работа по оборудованию дорожек. Их делают по сохранившемуся плану парка. Также местные энтузиасты собираются поставить скамейки, оборудовать санитарную зону и добавить малые архитектурные формы со старых фото.

«Если посмотреть на старинные фотографии парка, там есть изображение двухъярусной высокой цветочницы, которая стояла в центре партера. В этом году мы заказали практически такую же. Но мы пока ее возложение на место оставили до весны, так как очень сырой грунт», - пояснила Марина Ляшкевич.

Для центральной смотровой площадки парка изготовлены цветочницы. И уже закуплены луковичные растения - тюльпаны и нарциссы.

Появится в парке и ярмарочный домик. «Это сделано по просьбам жителей: многие занимаются ремеслами, выращивают сельхозпродукцию. Ярмарочный домик будет постоянно работать для туристов, которые довольно часто приезжают», - рассказала она.

Сувенирная продукция тоже будет в наличии. Марина отметила, что уже есть сувенирные кружки с изображением парка, но «пока их не продавали - только дарили». Кроме того, псковский дизайнер разрабатывает бренд-бук парка.

Есть мысли и о создании кафе под открытым небом. Но это уже следующий этап работ. А пока угоститься блинами и чаем посетители парка смогут в ярмарочном домике.

Кстати, по словам Марины Ляшкевич, уже сейчас туристы едут в Горайский парк автобусами. География посетителей обширная: Псков, Петербург, даже Донбасс. В прошлом году псковская Академия туризма привозила экскурсоводов, чтобы они познакомились с парком и включили его в свои новые маршруты.

Также часто парк служит местом для фотосессий, в том числе свадебных. «Свадьбы приезжают. Я, правда, ни разу не видела, но встречается много фото в соцсетях», -сказала Марина Ляшкевич.

Впереди еще много работы. Но общими усилиями жители деревни надеются вернуть былую красоту рукотворному уголку природы и сделать его не менее популярным, чем знаменитые парки Пушкинского заповедника.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества «Горайский парк ...200 лет спустя»

Теги: #туризм #парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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