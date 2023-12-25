Общество

Свыше 2 млн школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

Более 2,3 млн школьников из 1-9-х классов приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет», что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты», которая является организатором конкурса.

«С 28 ноября по 25 декабря при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется по решению президента, прошла всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет". Более 2,3 млн учащихся 1-9-х классов смогли проверить цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в Сети - это на 18% больше, чем в предыдущем году», - рассказали в пресс-службе.

Согласно представленным данным, 90% детей еще не знают, как защитить свои данные от взломов и утечек в Сети, при этом 70% участников отлично справились с задачами на выявление спам-писем и ненадежных аккаунтов в социальных сетях. «Это говорит о том, что подрастающее поколение умеет отличать аккаунты мошенников от страниц реальных пользователей», - отметили в пресс-службе.

Наиболее активными регионами по уровню вовлечения школьников в олимпиаду стали Белгородская, Ивановская, Кемеровская, Курская области и Республика Мордовия.