Общество

В канун Нового года Михаил Ведерников исполняет мечты детей с «Елки желаний»

В преддверии Нового года губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил заветные детские мечты с благотворительной «Елки желаний». Глава региона пригласил ребят в здание правительства региона, чтобы лично вручить им долгожданные подарки.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

12-летнему Артуру Михаил Ведерников передал подростковый велосипед. Мальчику подарок очень понравился. Артур уже думает, какие велопрогулки будет совершать весной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Слушать любимую музыку и познавательные подкасты через умную колонку сможет Эдгар Шрайнер. Губернатор подарил мальчику современный гаджет, о котором тот давно мечтал.

«Саша – очень чуткий и творческий 8-летний мальчик - получил от главы региона набор для рисования красками по воде. Теперь вместе с педагогами он сможет попробовать себя в новом виде изобразительного искусства», - поделились в пресс-службе.

15-летний Андрей получил от Михаила Ведерникова комплект спортивной формы, боксерские лапы и боксерские перчатки, подписанные заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым.

Долгожданный самокат вручил губернатор 8-летнему Олегу. Мальчик сразу в здании правительства Псковской области попробовал на нем прокатиться. Олег приехал в Псковскую область из Донбасса. «Перед Новым годом для него произошло еще одно самое настоящее чудо - у мальчика появилась любящая семья. Свою доброту и заботу Олегу подарила псковская семья Филоновых, которая усыновила мальчика. У него появились не только заботливые родители, но и старшие брат и сестра», - рассказали в пресс-службе.

В этот предновогодний день все ребята получили от губернатора и наборы сладостей. Дети с восторгом приняли подарки и поблагодарили за них Михаила Ведерникова.

Кроме того, ранее губернатор отправил электронную книгу 9-летнему Николаю в Республику Крым. Мальчик подарок уже получил. «Спасибо, что исполнили мою мечту», - передал в видеообращении Николай.

Еще один подарок от губернатора в рамках «Елки желаний» был отправлен Ярославу в Херсонскую область. Мальчик получил электросамокат - именно такое желание он загадал на Новый год.

Глава региона в свою очередь пожелал всем хороших праздников, здоровья, благополучия: «Пусть все, что вы задумали на Новый год, обязательно сбудется!»

В этом году губернатор Псковской области принял участие сразу в трех «Елках желаний»: традиционной региональной акции и двух федеральных проектах – в Кремле и на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Отметим, на региональной «Елке желаний» еще есть несколько шариков с желаниями ребят, особенно нуждающихся во внимании и поддержке. Ознакомиться с мечтами детей и осуществить их можно на сайте elka.pskov.ru. Акция проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. За время проведения акции исполнено около 630 детских мечт.