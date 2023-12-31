Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2023 полититоги
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
«обратный отсчет» с губернатором
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
как пользоваться газом
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
Реформа ОМСУ первый этап
влиятельная сотня
«Истфакт» Сокровища Острова
Контейнеры в снегу
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
 
 
 
ещё Общество 31.12.2023 11:403 В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января 01.01.2024 13:120 Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 01.01.2024 12:280 Артур Акавов: Все хотят, чтобы свершилось приятное чудо 01.01.2024 12:050 Врачи посоветовали отложить оливье на обед, а не есть его утром 01.01.2024 10:080 Rutube и «Дзен» сделали обязательными для предустановки на новые смартфоны в России 01.01.2024 09:210 Псковский ОМОН принял участие в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе 26.12.2023 13:547 Старое колесо обозрения в Пскове ликвидируют 25.12.2023 08:190 Пропавшего юношу из псковского Торошино нашли мёртвым 28.12.2023 17:5814 Торжество мракобесия накануне Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врачи посоветовали отложить оливье на обед, а не есть его утром

01.01.2024 12:05|ПсковКомментариев: 0

Оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется, не следует также и «опохмеляться», так как это поспособствует выводу воды и электролитов из организма, сообщили опрошенные врачи.

Фото: freepik.com

«Традиционное оливье или селедка под шубой - насыщенные, сложные для усваивания блюда - лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть», - рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, с доеданием новогодних салатов нужно быть осторожнее, так как они могут испортиться и привести к отравлениям и расстройствам пищеварения. Начать день лучше с более легкой пищи, например, с каш, омлетов, творога, бульонов, овощных салатов, ягод, фруктов, орехов, пишет РИА Новости

Врач отметил, что после употребления алкоголя происходит обезвоживание, поэтому возникает желание съесть соленое, которое задерживает воду, что-то сильно углеводное, жирное, чтобы восполнить энергию.

«Правильно употреблять не просто соленые, а ферментированные продукты. В них содержится много витамина С и других витаминов и микроэлементов, которые помогают восстановить метаболизм и улучшить состояние. Это может быть квашенная капуста, соленые, но не маринованные огурцы, кисломолочные продукты, даже чайный гриб», - рассказал врач.

При этом он добавил, что пить нужно воду, травяные чаи, морсы, отвары, но не кофе, так как он способствует выводу жидкости из организма.

Как подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин, «опохмеление» может быть чреватым для здоровья.

«Повторное употребление алкоголя стимулирует вывод воды и электролитов из организма, что лишь увеличивает возникший дефицит важных микроэлементов, а также дополнительную нагрузку на органы, участвующие в метаболизме алкоголя», - рассказал Масякин.

Нарколог добавил, что прием лекарственных средств в постинтоксикационный период должен сопровождаться индивидуальными рекомендациями врача, не следует заниматься самолечением.

Теги: #продукты #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 325 человек
01.01.2024, 13:120 Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 01.01.2024, 12:500 Девочка пострадала в результате ДТП под Псковом по вине пьяного водителя ГАЗели 01.01.2024, 12:280 Артур Акавов: Все хотят, чтобы свершилось приятное чудо 01.01.2024, 12:050 Врачи посоветовали отложить оливье на обед, а не есть его утром
01.01.2024, 11:410 Россия на год отменяет пошлины на ввоз замороженного мяса кур 01.01.2024, 11:180 Шестилетнего пешехода сбили в Пскове в новогоднюю ночь 01.01.2024, 10:550 Игорь Савицкий: 2024-й будет непростым с экономической точки зрения 01.01.2024, 10:310 Дороги Пскова обрабатывают противогололедными материалами
01.01.2024, 10:080 Rutube и «Дзен» сделали обязательными для предустановки на новые смартфоны в России 01.01.2024, 09:450 Правительство на полгода разрешило беспошлинный импорт куриных яиц 01.01.2024, 09:210 Псковский ОМОН принял участие в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь 01.01.2024, 09:000 Господдержка волонтеров и изменение призывного возраста: какие законы вступают в силу в январе
01.01.2024, 03:060 Страховые пенсии увеличены в РФ 01.01.2024, 02:420 В России увеличили минимальные зарплаты 31.12.2023, 22:410 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом 31.12.2023, 22:000 В российском регионе родились дети-мутанты с неопределенным полом
31.12.2023, 21:400 Как избежать проблем на дороге, рассказали в Госавтоинспекции 31.12.2023, 21:200 В 2024 году будут новые природные катаклизмы, заявил климатолог 31.12.2023, 21:040 Королева Дании объявила об отречении от престола 31.12.2023, 21:000 Врач назвала самые полезные новогодние блюда
31.12.2023, 20:420 Несколько человек пострадали при столкновении автомобилей в Великолукском районе 31.12.2023, 20:400 В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов 31.12.2023, 20:200 Интерактив: Минус столбик 31.12.2023, 20:001 Власти введут ограничения для желающих переселиться в Россию
31.12.2023, 19:410 Кабмин РФ направил 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114 31.12.2023, 19:180 Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в Псковской области 31.12.2023, 19:000 Следователи СК России поздравили ребят из многодетной семьи с наступающими праздниками 31.12.2023, 18:400 Царская красота: зимний Псков на дореволюционных открытках
31.12.2023, 18:200 Гастроэнтеролог предупредил об опасности мандаринов 31.12.2023, 18:000 Борис Елкин: Новый год всегда приносит с собой новые надежды 31.12.2023, 17:401 Финляндия готовит новые решения проблемы мигрантов на границе с Россией 31.12.2023, 17:201 В канун Нового года Михаил Ведерников исполняет мечты детей с «Елки желаний»
31.12.2023, 17:000 Николай Королев: Новогоднюю ночь последние 25 лет я провожу на работе 31.12.2023, 16:400 Путин выступил с новогодним обращением к россиянам 31.12.2023, 16:200 Юные шахматисты из Псковской области примут участие в первенствах России 2024 года 31.12.2023, 16:000 Игорь Иванов: Пусть новый год будет наполнен радостью, миром и добром
31.12.2023, 15:401 Какой будет погода в Псковской области 1 января, рассказали синоптики 31.12.2023, 15:200 Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали 31.12.2023, 15:000 Светлана Мельникова: Пусть новогодние праздники будут сопряжены для вас соприкосновением с музеем 31.12.2023, 14:405 Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию
31.12.2023, 14:221 Участок улицы Максима Горького в Пскове полностью открыли для движения транспорта 31.12.2023, 14:000 Алексей Овсянников – коллективу УМВД: Пусть Новый год принесет вам удачу во всех начинаниях 31.12.2023, 13:400 В России введут первые в мире ГОСТы по ликвидации последствий землетрясений 31.12.2023, 13:200 Эстафету акции «Полицейский Дед Мороз» приняли в Пушкиногорском районе
31.12.2023, 13:001 Личные итоги года будет подводить каждый второй пскович − исследование 31.12.2023, 12:400 20-градусные морозы придут в Псковскую область 31.12.2023, 12:202 Митрополит Арсений совершит литургию в Псково-Печерском монастыре в ночь на 1 января 31.12.2023, 12:000 Светлана Белюкова: Посетителей усадьбы Софьи Ковалевской ждет особенная новогодняя неделя
31.12.2023, 11:403 В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января 31.12.2023, 11:221 Великие Луки: яркий город в преддверии 2024-го. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.12.2023, 11:000 Николай Козловский: 2023 год запомнится важными событиями, испытаниями и свершениями 31.12.2023, 11:003 Почти 100 врачей трудоустроились в Псковской области в 2023 году
31.12.2023, 11:000 Александр Котов: Пусть 2024 год станет временем новых идей, возможностей и перспектив 31.12.2023, 10:400 Прокуратура потребовала обеспечить двух инвалидов жильем в Пскове 31.12.2023, 10:200 Александр Козловский: Испытания сплотили нас и сделали мудрее 31.12.2023, 10:032 Пропавшего подростка нашли в Великих Луках
31.12.2023, 09:410 Пьяный водитель на Chevrolet вновь попался полицейским в Пскове 31.12.2023, 09:210 В России вступили в силу новые правила приемки квартир в новостройках 31.12.2023, 09:001 В Карелии на новогодние праздники ожидают рост числа туристов на 10-15% 31.12.2023, 02:251 Электромобиль впервые может стать самой продаваемой легковушкой в мире за год
31.12.2023, 01:140 Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП 31.12.2023, 00:320 В преддверии Нового года псковичам напомнили о пожарной безопасности 31.12.2023, 00:090 Умерла легендарная ведущая программы «Время» Галина Зименкова 30.12.2023, 23:580 С шестью погибшими военнослужащими простились в Псковской области
30.12.2023, 22:520 Для приема заявок при отключении электроэнергии в Псковской области задействуют телефон 122 30.12.2023, 22:090 Несовершеннолетний нанес ножевое ранение взрослому мужчине в Печорах 30.12.2023, 21:552 Псковская область установила рекорд по уровню реализации нацпроектов 30.12.2023, 21:150 Борис Елкин поздравил экипаж БАПЛ «Псков» с Новым годом
30.12.2023, 20:320 Островские власти и коммунальщики «сверили часы» 30.12.2023, 20:250 Умер известный публицист Максим Соколов 30.12.2023, 19:590 Михаил Ведерников потребовал ускорить темп работы по созданию Центра молодежи в Пскове 30.12.2023, 19:340 Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов ВСУ по Белгороду
30.12.2023, 18:530 Йо-хо-хо и новогодние приключения 30.12.2023, 18:410 Андрей Турчак: Обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным 30.12.2023, 18:251 Михаил Ведерников посетил бойцов СВО в госпитале и поздравил с наступающим Новым годом 30.12.2023, 18:061 Россиянам подсказали способ определить испорченную икру на глаз
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru