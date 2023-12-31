Врачи посоветовали отложить оливье на обед, а не есть его утром

Оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется, не следует также и «опохмеляться», так как это поспособствует выводу воды и электролитов из организма, сообщили опрошенные врачи.
Фото: freepik.com
По его словам, с доеданием новогодних салатов нужно быть осторожнее, так как они могут испортиться и привести к отравлениям и расстройствам пищеварения. Начать день лучше с более легкой пищи, например, с каш, омлетов, творога, бульонов, овощных салатов, ягод, фруктов, орехов, пишет РИА Новости.
Врач отметил, что после употребления алкоголя происходит обезвоживание, поэтому возникает желание съесть соленое, которое задерживает воду, что-то сильно углеводное, жирное, чтобы восполнить энергию.
При этом он добавил, что пить нужно воду, травяные чаи, морсы, отвары, но не кофе, так как он способствует выводу жидкости из организма.
Как подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин, «опохмеление» может быть чреватым для здоровья.
Нарколог добавил, что прием лекарственных средств в постинтоксикационный период должен сопровождаться индивидуальными рекомендациями врача, не следует заниматься самолечением.