Общество

«Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 января. Гость студии - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. Он рассказал, какими были новогодние праздники для огнеборцев.

Сколько пожаров произошло в регионе за новогодние праздники? По каким причинам? Повлияли ли аномальные холода на статистику пожаров? Как уберечь свое имущество от огня? Каким для пожарных был в целом 2023 год? Об этом с гостем студии побеседовал ведущий Артем Татаренко.