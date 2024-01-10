Общество

Контрактник из Дедовичского района погиб в зоне спецоперации

Житель деревни Тимошкино Дедовичского района Андрей Михалин погиб в зоне проведения специальной военной операции 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пожеревицкой волости.

Фото: администрация Пожеревицкой волости

«С глубоким прискорбием сообщаем, что во время специальной военной операции при исполнении воинского долга героически погиб 1 января 2024 года Михалин Андрей Олегович, 24 ноября 1981 года рождения», - сообщили в администрации.

25 июля Андрей Михалин подписал контракт и уехал в зону боевых действий.

Администрация сельского поселения Пожеревицкая волость и администрация Дедовичского района выражают глубокое соболезнование родным и близким Андрея Михалина, коллеге Марине Михалиной.