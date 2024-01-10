Общество

Диабетику из Дедовичей возместят расходы на тест-полоски для глюкометра по решению суда

Жительнице Дедовичского района по решению суда возместят расходы, понесенные на приобретение тест-полосок для глюкометра с целью определения уровня глюкозы в крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Районная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина состоит на учете в Дедовичской районной больнице с диагнозом «сахарный диабет второго типа». В соответствии с законом Псковской области от 8 мая 2007 года №656-оз «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области», женщина имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение.

Дедовичская районная больница выдала женщине рецепт на получение тест-полосок для глюкометра в количестве 50 штук. Вместе с тем аптека указанные изделия женщине вовремя не предоставила. Пациентке необходимо использовать тест-полоски ежедневно, четыре раза в сутки, в связи с чем она вынуждена была приобрести тест-полоски самостоятельно.

Прокуратура направила иск мировому судье о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области в пользу жительницы поселка Дедовичи расходов, понесенных на приобретение медицинского изделия. Исковое заявление удовлетворили в полном объеме.