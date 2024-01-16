Общество

Наркосодержащие БАДы выявили в свободной продаже на маркетплейсах в России

В России в интернете можно купить биологически активные добавки к пище, которые содержат сильнодействующие или наркотические вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта, рассказали в Международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Сотрудники организации провели контрольную закупку китайского препарата «для похудения» — экспертиза показала наличие в нем сибутрамина.

Это анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, которое с 24 января 2008 года входит в утверждённый правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ и подлежит специальному учету, рассказал руководитель Центра защиты правообладателей Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

При бесконтрольном приеме сибутрамин может привести к фатальным последствиям, у него много серьезных побочных эффектов, рассказал президент Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец.

«Препарат противопоказан пациентам с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. А применение его в составе БАДов несет в себе риск декомпенсации всех этих заболеваний», — предупредил эксперт.

При этом в инструкции к добавке этот препарат не указывался — в карточке товара была лишь информация о растительном происхождении препарата, пишут «Известия».

Источник из числа российских производителей биодобавок рассказал, что это китайский бренд, который известен на рынке уже 15 лет.